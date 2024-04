Prinz Harry: Sein neuer Hauptwohnsitz sind offiziell die USA

Nach dem jüngsten Schritt wird in britischen Medien unter anderem spekuliert, ob dies ein Zeichen dafür sein könnte, dass Harry nicht mehr auf Dauer in seine alte Heimat zurückkehren möchte. Er macht zumindest kein Geheimnis daraus, dass er auch die US–Staatsbürgerschaft annehmen würde. Im Februar erzählte er in einem Interview mit Will Reeve für «Good Morning America», dass er es liebe, in den USA zu leben. Harry habe darüber nachgedacht, irgendwann die US–Staatsbürgerschaft zu beantragen. Derzeit besitze ein solches Vorhaben aber keine hohe Priorität in seinem Leben.