Prinz Harry: So herzlich gratuliert Herzogin Meghan zum 41. Geburtstag

Herzogin Meghan teilt Bild von Harry in Uniform

Laut des «People»–Magazins entstand die Aufnahme am 15. September 2015 und somit an Harrys 31. Geburtstag. Jenen verbrachte er damals bei einer Flugshow der Royal Air Force auf dem Goodwood Aerodrome in West Sussex. Gefeiert wurde der 75. Jahrestag des Sieges in der Luftschlacht um England im Zweiten Weltkrieg. Erst ein Jahr später wurden aus Prinz Harry und der damaligen Meghan Markle ein Paar.