Prinz Harry soll zu 40. Geburtstag Millionen Pfund erhalten

In rund einer Woche, am 15. September, feiert Prinz Harry seinen 40. Geburtstag. Der jüngere Bruder von Prinz William (42) und Sohn von König Charles III. (75) soll in diesem Rahmen ein besonders grosszügiges Geschenk erhalten. Laut britischer Medienberichte bekommt er von seiner vor mehr als 20 Jahren verstorbenen Urgrossmutter Queen Elizabeth (1900–2002) angeblich mehrere Millionen britische Pfund.