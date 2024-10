Prinz Harry: Stehlen Smartphones jungen Menschen die Kindheit?

«Sehr einfach, mit dem Finger auf die Eltern zu zeigen»

«In vielen Fällen stiehlt das Smartphone jungen Menschen die Kindheit», sagt der Prinz jetzt in einem mit der Zeitschrift «Fortune» geteilten Video, in dem Harry sich mit dem Psychologieprofessor und Autor Jonathan Haidt (60) unterhält. Dieser ist der Ansicht, dass Eltern ihre Kinder in der realen Welt zu sehr und online zu wenig beschützen: «Und diese beiden Schritte sind Fehler. Sie sind schlecht für die Entwicklung.» Deswegen plädiere er «Fortune» zufolge unter anderem auch dafür, keinen Social–Media–Zugang vor dem 16. Lebensjahr zu erlauben oder für Schulen, an denen Smartphones verboten sind. Gleichzeitig wolle er aber auch mehr Unabhängigkeit für Kinder und mehr unbeaufsichtigtes Spielen.