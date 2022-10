Prinz Harry: Titel und Cover seiner Memoiren enthüllt

«Ehrliches und fesselndes Porträt»

In einer früheren Erklärung, in der der weltweite dreiteilige Verlagsvertrag angekündigt wurde, beschrieb Penguin Random House die Memoiren des in die USA ausgewanderten britischen Royals als «intime und zu Herzen gehende Memoiren» und versprach, dass «Prinz Harry ein ehrliches und fesselndes persönliches Porträt» bieten werde.