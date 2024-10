Prinz Harry: Tochter Lilibet hat das Haar seiner Frau geerbt

Harry, der allein bei dem Event Ende September erschien, erzählte zudem, dass seine «wunderbare» Frau Herzogin Meghan (43) mit den beiden Kindern zu Hause in Montecito, Kalifornien, «die Stellung hält». Der Sohn von Prinz Charles (75) besuchte in den vergangenen Tagen auf einer quasi–royalen Tour mehrere Veranstaltungen in New York, London und Lesotho ohne seine Partnerin.