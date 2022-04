Prinz Harry über das Tabuthema Therapie in Grossbritannien

Harry machte selbst Therapie

2020 waren Prinz Harry und Herzogin Meghan (40) als hochrangige Royals zurückgetreten und in Meghans Heimat Kalifornien gezogen. Letztes Jahr hatte der Prinz im Gespräch mit Oprah Winfrey (68) In der Apple-TV-Doku «The Me You Can't See» über seine eigenen Therapie-Erfahrung gesprochen - zu der ihn Meghan bewegt hatte. «Es war das Treffen und Zusammensein mit Meghan. Ich wusste, dass ich diese Frau verlieren würde, mit der ich mir vorstellen konnte, den Rest meines Lebens zu verbringen, wenn ich keine Therapie mache und mich selbst nicht in Ordnung bringe», sagte er.