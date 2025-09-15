Prinz Harry über seine Memoiren: «Mein Gewissen ist rein»

Zum seltenen Treffen mit seinem Vater König Charles vergangene Woche sagte Harry nun: «Ja, ich habe die Woche genossen.» Er fügte an: «Ich habe Grossbritannien immer geliebt und werde es immer lieben. Es war schön, wieder mit den Dingen in Kontakt zu kommen, die mir am Herzen liegen. Ich konnte Zeit mit Menschen verbringen, die ich schon so lange kenne. Es ist schwer, das aus der Ferne zu tun.» Auf die Frage, ob er gerne wieder mehr Zeit in Grossbritannien verbringen und auch seine Kinder mitnehmen möchte, antwortete er: «Ja, das würde ich. Diese Woche hat mich definitiv näher gebracht.»