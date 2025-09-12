Prinz Harry überraschend in die Ukraine gereist

Bereits zweiter Ukraine–Besuch

Es ist nicht Prinz Harrys erster Besuch in der Ukraine. Bereits im April reiste er nach Lwiw im Westen des Landes und besuchte dort eine Klinik, in der verwundete Soldaten und Zivilisten rehabilitiert werden. «In Lwiw sieht man nicht viel vom Krieg. Es liegt so weit westlich. Das ist das erste Mal, dass wir die wirkliche Zerstörung des Krieges sehen werden», erklärte Harry vor seiner Ankunft in Kiew.