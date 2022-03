Prinz Harry: Überraschungsauftritt bei Texas-Rodeo

Prinz Harry (37) war offenbar beim Rodeo. Der Herzog von Sussex wurde am Wochenende beim Stockyards Championship Rodeo in Fort Worth, Texas, gesichtet. Laut «People» verfolgte er dort Bullriding-Veranstaltungen. Cindy Reid, eine Mitarbeiterin des Events, postete in den sozialen Medien ein Bild, auf dem Prinz Harry mit Cowboyhut zu sehen ist. Gleichzeitig bedankte sie sich für seinen Besuch.