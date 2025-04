Prinz Harry: Unangekündigter Besuch in der Ukraine

Zuvor hatte sich der Ehemann von Herzogin Meghan (43) zwei Tage lang in London aufgehalten. Vor dem dortigen High Court kämpfte er in einem Berufungsverfahren weiter um ein höheres Mass an Sicherheitsschutz während seiner Reisen in sein Geburtsland. Der Rechtsstreit zwischen dem in Kalifornien lebenden Royal und dem britischen Innenministerium zieht sich bereits über mehrere Jahre hin. Harrys Anwälte argumentieren, dass er und seine Familie aufgrund seiner königlichen Herkunft und seiner militärischen Vergangenheit in Afghanistan besonderen Gefahren ausgesetzt seien.