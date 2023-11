Prinz Harry und Elton John: Klage gegen Verlagsgruppe wurde zugelassen

Im Kern geht es bei der Klage um den Vorwurf, dass die Associated Newspapers Limited (ANL) verbotene Praktiken zur Informationsbeschaffung angewandt haben soll. Unter anderem werfen die Promis den Verlegern das Abhören von Telefongesprächen, das Platzieren von Abhörgeräten in Autos, das Bestechen von Polizeibeamten oder die Beauftragung von Privatdetektiven vor, die in die jeweilige Privatsphäre der Kläger eingedrungen seien.