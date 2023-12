Prinz Harry und Herzogin Meghan: Die Weihnachtskarte kommt per E-Mail

«Wir wünschen Ihnen eine schöne Weihnachtszeit», heisst es in der digitalen Weihnachtskarte im Namen von Harrys und Meghans Büro, ihrer Archewell Foundation und Archewell Productions. «Danke für all die Unterstützung im Jahr 2023!» Die Karte verlinke zudem den diesjährigen «Impact Report» der Organisation der Sussexes. Die beiden hatten dazu auch ein Video auf der Webseite der Foundation veröffentlicht, in dem Ausschnitte aus ihrer wohltätigen Arbeit zu sehen sind. «Wir fühlen uns einer einfachen, aber tiefgreifenden Mission verpflichtet: Sich zeigen, Gutes tun», hiess es.