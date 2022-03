Prinz Harry und Herzogin Meghan: Ein Jahr nach dem Oprah-Interview

Nächster Schlag gegen die Familie

Im Frühjahr sorgt Prinz Harry erneut mit einigen Aussagen für Wirbel. Gemeinsam mit Winfrey entwickelte er eine Doku-Serie über psychische Gesundheit. «The Me You Can't See (»Das Ich, das Du nicht siehst«) ist ab Mai 2021 beim Streamingdienst Apple+ zu sehen. Harry erzählt unter anderem von dem seelischen Schmerz, den er nach dem Unfalltod seiner Mutter Prinzessin Diana (1961-1997) über Jahre hinweg unterbewusst ertragen hat. »Mein Umfeld ermutigte mich kaum dazu, darüber zu reden. So etwas wurde verschwiegen".