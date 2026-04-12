Prinz Harry und Herzogin Meghan feiern mit Netflix-Chef Ted Sarandos

Sentebale verklagt Prinz Harry

Der Auftritt der Sussexes erfolgte kurz nach der Bekanntgabe, dass Prinz Harry von seiner ehemaligen Wohltätigkeitsorganisation Sentebale wegen Verleumdung und übler Nachrede verklagt wird. Der 41–Jährige hatte die Organisation 2006 mit Prinz Seeiso im Gedenken an die Mütter der beiden ins Leben gerufen. Nach einem Streit über die Führung der Stiftung, die eine Herzensangelegenheit für ihn war, hatte er der Charity im vergangenen Jahr den Rücken gekehrt.