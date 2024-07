Prinz Harry und Herzogin Meghan geniessen ihre Zeit bei den ESPY Awards

Für Prinz Harry sei die Kritik an seiner Nominierung für den «Pat Tillman Award» eine «bittere Pille» gewesen, so Insider gegenüber dem «Telegraph». Seine Arbeit bei den Invictus Games sei «seine wahre Leidenschaft», hiess es. Dies ist der Bereich, in dem er sich wirklich zu Hause fühle, und es ist etwas, das ihm sehr am Herzen liege.