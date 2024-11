Prinz Harry und Herzogin Meghan: Gründen sie ein Immobilienimperium?

Gegenüber dieser üppigen Haben–Seite stehen aber auch hohe Ausgaben. Die Kosten des Paares, das mit seinen zwei Kindern in Kalifornien lebt, seien «enorm», bilanziert «The Sun». So zahlten Harry und Meghan immer noch die Hypothek für ihre rund elf Millionen Pfund teure Villa in Montecito ab, die sie 2020 gekauft haben. Auch für ihre Sicherheit in den USA und für Harrys Besuche in Grossbritannien gäben sie «ein Vermögen» aus. Da dürften zusätzliche Einnahmen aus Immobiliengeschäften gerade recht kommen.