Prinz Harry und Herzogin Meghan kehren zu Hollywood-PR-Agentur zurück

Personelle Veränderungen im Kommunikationsteam

Zuletzt hatte es einige Veränderungen im Team von Harry und Meghan gegeben. Ihre Kommunikationschefin Meredith Maines kündigte im Dezember ihren Rücktritt an, um sich neuen Aufgaben zu stellen. Sie hatte erst im März 2025 ihr Amt angetreten. Maines arbeitete eng mit Method Communications zusammen, der externen Agentur, die die Kommunikation der Sussexes betreute, und war grösstenteils für Meghans Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Zum Zeitpunkt ihres Ausscheidens hiess es, dass bereits eine andere Agentur mit der US–amerikanischen Betreuung des Paares beauftragt worden war.