Besondere Bedeutung für das Paar

Der Enkel von Queen Elizabeth II. (95) rührte bereits die Werbetrommel für das Event in Den Haag. Im März trat er beispielsweise in einem Social-Media-Clip auf, der zeigt, wie der Herzog von Sussex vor der Veranstaltung in einem Videocall mit Teilnehmern Niederländisch lernt. Am Ende enthüllt er zudem, dass er ein komplett orangefarbenes Outfit trägt. «Danke, bis bald in Den Haag», sagt er darin.