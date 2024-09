Prinz Harry und Herzogin Meghan: Königspaar des schlechten Timings?

Kurz vor «Trooping the Colour» im Juni

Auch am 15. Juni kam es zu einem unglücklichen Timing. Nur wenige Stunden vor Beginn der Geburtstagsparade «Trooping the Colour» für König Charles III. (75) stand Meghan mit zwei neuen Produkten ihrer neuen Lifestyle–Marke «American Riviera Orchard» im Fokus. Sie hatte Himbeermarmelade sowie Hundekuchen einem engen Freund ihres Ehemannes zukommen lassen. Der argentinische Polospieler Ignacio Figueras (47) teilte die Produkte dann ausgerechnet am Tag der Parade in London in seiner Instagramstory.