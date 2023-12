Prinz Harry und Herzogin Meghan machten Geheimurlaub in der Karibik

Viele sehnen sich gerade um die Weihnachtstage herum an einen tropischeren Ort. So offensichtlich auch Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42), die gemeinsam mit Sohn Prinz Archie (4) und Töchterchen Prinzessin Lilibet (2) ihre Wahlheimat in Kalifornien gegen einen kurzen und geheimen Familienurlaub in der Karibik eingetauscht haben. Das Portal «CRhoy» veröffentlichte entsprechende Bilder und Videos der Familie, die sie in Costa Rica zeigt. Dem Bericht zufolge hätten die Vier dort rund eine Woche in einem angemieteten Haus verbracht.