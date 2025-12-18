Prinz Harry und Herzogin Meghan produzieren neue Rom-Com für Netflix

Die Zusammenarbeit zwischen den Sussexes und Netflix reicht bis ins Jahr 2020 zurück. Dieses Jahr verlängerten Harry und Meghan ihre kreative Partnerschaft mit dem Streamingdienst durch einen First–Look–Deal. «Das ist auch deshalb spannend, weil wir dadurch die Flexibilität haben, zuerst zu unseren Partnern zu gehen und gleichzeitig Inhalte zu verkaufen, die vielleicht nicht zu Netflix passen, aber anderswo ihren Platz finden», sagte die Herzogin bei einem Termin im Oktober. Der neue Deal bedeutet somit: Netflix hat weiterhin Vorrang, wenn es um neue Projekte von Meghan und Harry geht, das Exklusivrecht entfällt aber.