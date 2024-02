Prinz Harry und Herzogin Meghan richten neue «Sussex»-Website ein

Derzeit bereiten sich die beiden auf eine Reise nach Kanada vor, wo im Februar 2025 in Vancouver und Whistler die Invictus Games stattfinden. Harry und Meghan liegt die Sportveranstaltung für kriegsversehrte Soldatinnen und Soldaten sehr am Herzen. Er rief die Spiele ins Leben, sie zeigte sich bei den Invictus Games 2017 in Toronto erstmals offiziell an seiner Seite. Seither begleitet die 42–Jährige ihren Ehemann regelmässig zu dem Event, das 2023 in Düsseldorf stattfand. In Whistler startet offiziell der Einjahres–Countdown zu den Spielen 2025.