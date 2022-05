Prinz Harry und Herzogin Meghan: So privat wird ihre Netflix-Serie

Ein Hollywood-Insider habe verraten, dass die Doku-Reihe eine Art «Zu Hause mit dem Prinz und der Herzogin» werden wird. US-Medien sprechen in Anspielung auf die Reality-Serie des Kardashian-Jenner-Clans von einem «Keeping Up With the Royals». Ob auch Aufnahmen der Kinder Archie (3) und Lilibet (11 Monate) zu sehen sein werden, ist indes noch nicht bekannt. Auch der Ausstrahlungstermin steht derzeit noch in den Sternen. Netflix wolle die Reihe in diesem Jahr zeigen, das würde derzeit aber weiter diskutiert und sei in der Schwebe, so die Quelle.