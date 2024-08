Prinz Harry und Herzogin Meghan: Spanisch-Test in Kolumbien

Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (43) haben im Rahmen ihrer Kolumbien–Reise ihr Spanisch geübt und mit Schulkindern geplaudert. Der Herzog und die Herzogin von Sussex verbrachten den zweiten Tag ihres Besuchs in Kolumbien in der Schule La Giralda und in einem Sportzentrum, wo sie sich mit Einheimischen und Behördenvertretern trafen.