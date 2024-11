Prinz Harry und Herzogin Meghan überraschen mit Video-Botschaft

«Wir stehen an einem Scheideweg», sagte Prinz Harry laut «People»: «Die Dringlichkeit, unseren Ansatz zum Schutz von Kindern zu überdenken und neu zu definieren, wird immer deutlicher. Obwohl die Notwendigkeit schon immer offensichtlich war, ist es jetzt an der Zeit, dieses Bewusstsein in sinnvolle Massnahmen umzusetzen.»