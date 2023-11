Prinz Harry und Herzogin Meghan: Überraschungsbesuch bei US-Veteranen

Harry und Meghans Besuch kann laut «People» als Vorlauf zu einem wichtigen Termin verstanden werden, der am kommenden Samstag (11. November) ansteht. Dann findet in den USA der Veterans Day statt, mit dem am Jahrestag des Waffenstillstandes im Ersten Weltkrieg an die zahlreichen Opfer erinnert wird. Es ist das US–Äquivalent zum britischen Remembrance Day.