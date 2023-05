Prinz Harry und Herzogin Meghan: Verfolgungsjagd mit Paparazzi

Herzogin Meghan (41) wurde am vergangenen Dienstag (16. Mai) bei der «Women of Vision»-Gala in New York mit einem Preis geehrt. Anschliessend musste sie mit ihren Begleitern, Ehemann Prinz Harry (38) und Mutter Doria Ragland (66), offenbar angstvolle Stunden erleben. «Gestern Abend waren der Herzog und die Herzogin von Sussex und Frau Ragland in eine beinahe verhängnisvolle Verfolgungsjagd durch eine Gruppe äusserst aggressiver Paparazzi verwickelt», erklärte ein Sprecher von Prinz Harry am Mittwoch.