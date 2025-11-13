Prinz Harry und Herzogin Meghan: Warum verschwanden ihre Party-Bilder?

Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) feierten am 8. November auf der 70. Geburtstagsparty von Kris Jenner in Beverly Hills. Einen Tag später bemerkten Fans: Die Fotos mit den Sussexes waren von den Instagram–Accounts von Jenner und ihrer Tochter Kim Kardashian (45) verschwunden. Medien berichteten zunächst, die Fotos seien gelöscht worden, weil das Paar auf einem Einverständnisformular «Nein» angekreuzt habe.