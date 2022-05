Prinz Harry und Herzogin Meghan wollen England-Besuch «einfach halten»

Es wird erwartet, dass die beiden am Freitagmorgen (3.6.) am Dankgottesdienst mit der Königin in der St. Paul's Kathedrale teilnehmen werden - und auch an der BBC-Party im Palast am folgenden Abend (4.6.), so der Bericht. Bei der Militärparade «Trooping the Colour» (2.6.) werden sie aber nicht mit der königlichen Familie auf dem Balkon des Buckingham Palastes zusammenkommen.