Prinz Harry und Herzogin Meghan zu Gast bei «South Park»?

Episodentitel spielt auf Harry und Meghan an

Auch der Titel der Episode, «The World Privacy Tour» ist unmissverständlich eine Anspielung auf die Sussexes, die einerseits ihre Privatsphäre einklagen und andererseits mit Interviews, Netflix-Doku und Memoiren immer wieder die Öffentlichkeit suchen. Die Folge ist in den USA am Mittwochabend (15. Februar) zu sehen und feiert am Sonntag (19. Februar) deutsche TV-Premiere bei «Comedy Central».