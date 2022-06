Prinz Harry und Prinz William: Kein privates Treffen geplant?

Das würde allerdings auch bedeuten, dass die drei Kinder von William und Kate, Prinz George (8), Prinzessin Charlotte (7) und Prinz Louis (4), ihren Cousin Archie (3) und Cousinchen Lilibet, die am Samstag ihren ersten Geburtstag in Grossbritannien feiert, nicht sehen werden. Wie bereits berichtet, werden William und Kate mehr als 200 Kilometer entfernt in Wales sein, wenn Lilibet am Samstag mit der Königin auf Schloss Windsor feiert. Es ist noch nicht bekannt, ob ein historisches Foto der Königin und ihrer Namensvetterin nach ihrem Treffen veröffentlicht wird.