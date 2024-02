Trainingslager für Invictus Games 2025

Prinz Harry und seine Meghan beenden Besuch in Kanada nach drei Tagen

Am dritten und letzten Tag ihrer Kanada–Reise vor den Invictus Games 2025 hatten Prinz Harry und Herzogin Meghan einen besonderen Star an ihrer Seite: Zunächst besuchten sie mit Michael Bublé ein Curling–Training, am Abend erschienen alle drei bei einem Gala–Dinner.