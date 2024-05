Prinz Harry und «Tante Meghan» beim Sitzvolleyball in Nigeria

Die junge Tiwa trifft «Tante Meghan»

Auch das Zwischenmenschliche kam bei dem Besuch von Meghan und Harry nicht zu kurz. So traf die Herzogin etwa auf die neunjährige Tiwa, die dem Magazin von der Begegnung berichtet hat: «Sie sagte, dass Prinz Harry gerne Volleyball spielt und dass er sehr gut darin ist. Und sie fragte mich, ob ich in meiner Schule Volleyball spiele. Und ich sagte ja.» Tiwas Mutter betonte unterdessen, wie wichtig dieses Treffen für das Mädchen wohl war: «Sie wollte sie schon immer kennenlernen.» Am Vorabend habe Tiwa ihre Mutter gefragt, wann sie «Tante Meghan» treffen würde.