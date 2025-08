Prinz Harry: Untersuchung findet keine Beweise für Mobbing-Vorwürfe

Das sagt Prinz Harrys Seite zu den Ergebnissen

Über einen Sprecher reagierte der Sohn von König Charles (76) laut des Berichts bereits auf die Ergebnisse. So sei es «nicht überraschend», dass die Kommission «kein Fehlverhalten in Bezug auf Sentebales Mitbegründer und ehemaligen Förderer Prinz Harry» gefunden habe. Hingegen wird bemängelt, dass der Bericht «in vielerlei Hinsicht beunruhigend unzureichend» bezüglich Chandaukas eigenem Fehlverhalten sei. So habe sie vor allem all den Kindern geschadet, «die auf Sentebales Unterstützung angewiesen sind».