Prinz Harry verklagt grossen Verlag wegen Verleumdung

Artikel thematisierte Sicherheitsfragen

Während der Sprecher keine weiteren Details preisgab, soll es laut Medienberichten um einen Artikel gehen, der am Sonntag, den 20. Februar von «The Mail On Sunday» veröffentlicht worden ist. Dieser befasst sich mit Sicherheitsproblemen von Harrys Familie in Grossbritannien. In dem Artikel soll behauptet worden sein, Harry habe versucht, einen Antrag auf britischen Polizeischutz geheim zu halten.