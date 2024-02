Prinz Harry verliert Rechtsstreit um Sicherheitsvorkehrungen

Darum ging es in Prinz Harrys Rechtsstreit

In dem Verfahren ging es darum, ob der in den Vereinigten Staaten lebende Royal ein Anrecht auf dieselben Schutzmassnahmen hat wie der Rest der Royal Family, wenn er in seine alte Heimat reist. Der jüngere Sohn von König Charles III. (75) wollte eine Entscheidung des zuständigen Ausschusses anfechten. Der hatte im Februar 2020 beschlossen, ihm ein geringeres Mass an öffentlich finanzierter Sicherheit zu gewähren, nachdem er seine royalen Pflichten niederlegte und in die USA zog.