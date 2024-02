Prinz Harry vor Gericht: «Ich hätte gerne den Namen dieser Person!»

So beschwerte er sich, dass seine Besuche weiterhin unsicher seien, vor allem für seine Kinder Prinzessin Lilibet (2) und Prinz Archie (4). Es habe sich nichts geändert, nur weil er nicht mehr in der ersten Reihe stehe. Er sei weiterhin «ein Prinz des Königreichs» und stehe immerhin an fünfter Stelle der Thronfolge. Dennoch nahm das Gericht die Entscheidung des Innenministeriums in Schutz. Sämtliche Aspekte seien berücksichtigt worden, somit sei der Entzug der Schutzbedürftigkeit auch rechtens. Es sei angemessen, den Polizeischutz auf diejenigen Personen zu begrenzen, die aufgrund ihrer öffentlichen Rolle im Interesse des Staates handeln würden. Das sei bei Prinz Harry jedoch nicht mehr der Fall.