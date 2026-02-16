Prinz Harry vs. Prinz William: Darum hat Kate aufgehört zu vermitteln

Das Oprah–Interview als Beginn der endgültigen Zäsur

Was noch an Gesprächsbereitschaft übrig war, zerstörte laut Myers das berühmte Interview mit Oprah Winfrey (72) im März 2021. Darin hatten Harry und Meghan der Königsfamilie unter anderem Rassismus vorgeworfen und persönliche Details preisgegeben. Kate habe sich daraufhin «zutiefst im Stich gelassen» gefühlt, weil Meghan eine private Auseinandersetzung über das Anpassen der Blumenmädchenkleider, insbesondere das von Prinzessin Charlotte (10), vor der Hochzeit 2018 öffentlich gemacht habe. Eine Quelle zitiert Myers mit den Worten: «Sie war sich sehr klar darüber, dass jeder Kontakt mit Harry oder Meghan mit äusserster Vorsicht geschehen sollte, weil offensichtlich war, dass man ihnen nicht vertrauen konnte.»