Prinz Harry wird 40: Das war bisher sein schönstes Geschenk

Getrübte Freude bei seinem Bruder

Einen Tag nach der Veröffentlichung des rührenden Familien–Videos seiner Frau hat sich Prinz William (42) laut «The Sun» erstmals zu dessen Inhalt geäussert. Während eines Besuchs in Wales am 10. September hat William über den emotionalen Clip, in dem sich Kate über das Ende ihrer Chemotherapie freute, gesagt, dass es «eine gute Nachricht» sei, «aber es liegt noch ein langer Weg vor uns».