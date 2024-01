Prinz Harry zieht Klage gegen britische Sonntagszeitung zurück

In diesem Fall hatte Harry wegen eines 2022 erschienenen Artikels in der «Mail on Sunday» geklagt. Dieser berichtete von einem Rechtsstreit des Prinzen mit dem Innenministerium über die Kosten von Sicherheitsvorkehrungen für den Royal in Grossbritannien – nachdem Harry mit seiner Ehefrau, Herzogin Meghan (42), schon 2020 als arbeitender Royal zurückgetreten ist. Der Prinz fühlte sich von dem Meinungsbeitrag, in dem es um die Entscheidung der Regierung ging, Harry den vom Steuerzahler finanzierten Polizeischutz zu entziehen, nachdem er in die USA umgezogen war, in seinem Ruf geschädigt.