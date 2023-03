Prinz Harry zurück in der Heimat: Überraschender Auftritt in London

Auch Prinz Harrys Ehefrau, Herzogin Meghan (41), mit der er 2020 in die USA gezogen ist, verklagte die Zeitungsgruppe bereits, nachdem ein Brief von ihr an ihren Vater veröffentlicht wurde. Sie gewann den Gerichtsprozess im Dezember vergangenen Jahres. Die «Mail on Sunday» druckte anschliessend eine Entschuldigung ab.