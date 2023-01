Prinz Harrys Autobiografie: Passage über Queen Mum wirft Fragen auf

Skiurlaub statt Schulbank?

Das Problem: Sämtliche Berichterstattungen von damals scheinen demnach zu belegen, dass Prinz Harry zum Zeitpunkt des Todes seiner Urgrossmutter überhaupt nicht in Grossbritannien war, sondern gemeinsam mit seinem Vater König Charles III. (74) und seinem Bruder Prinz William (40) im Skiurlaub in der Schweiz. Auch ein Bild, das die drei angeblich nach ihrer gemeinsamen Rückkehr am 31. März 2002 in Grossbritannien zeigt, solle dies belegen.