Prinz Harrys Ex-Freundin Cressida Bonas ist wieder schwanger

2022 hatte Bonas in der «Sunday Times» über die Schwierigkeiten berichtet, auf natürlichem Wege schwanger zu werden. In dem Beitrag erklärte sie: «Meine Gedanken drehten sich in einer ständigen Sorgenschleife, und meine Besessenheit, schwanger zu werden, wurde überwältigend.» Egal, wie viele teure Nahrungsergänzungsmittel sie genommen habe, nichts habe funktioniert. «Ich hatte das Gefühl, dass mein Körper mich im Stich liess.»