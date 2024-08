Prinz Harrys Ex-Freundin Cressida Bonas trauert um ihre Halbschwester

An die Verstorbene gerichtet schreibt die Ex von Prinz Harry darin unter anderem: «Ich werde in meinen Träumen nach dir suchen, wo du ‹Hi Smally› sagst und mir erzählst, wo du warst. Dann werde ich mich eines Tages daran erinnern, dass du an einem deiner letzten Tage gesagt hast: ‹Ich weiss nicht, was die ganze Aufregung soll, ich gehe nirgendwohin ...›» Sie werde erkennen, «dass ich nie nach dir suchen musste. Du warst die ganze Zeit an meiner Seite, denn meine geliebte Schwester, mein Herz ist für immer mit deinem verbunden.»