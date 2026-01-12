Prinz Harrys Ex-Geliebte wegen unbezahlter Hotelrechnung verhaftet

Ommanney selbst reagierte empört auf die Berichterstattung über ihre Festnahme. Gegenüber «The Sun» erklärte sie unmissverständlich: «Das ist alles Quatsch.» Die Rechnung sei bezahlt worden. Sie verfüge über Beweise, dass sie vollständig gezahlt habe. Es handele sich um einen technischen Fehler seitens des Hotels – und sie werde eine Entschuldigung auf dem Rechtsweg einfordern. Die spanische Zeitung «Ultima Hora» berichtete hingegen, dass Ommanney ihre Hotelreservierung mit einer Kreditkarte vorgenommen habe, die keine Deckung aufwies.