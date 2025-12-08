Prinz Harrys Polizeischutz in Grossbritannien wird neu geprüft

Gegen diese Entscheidung ging Harry gerichtlich vor. Seine Anwälte argumentierten, das Ravec–Komitee habe die Bedrohungslage im Jahr 2020 nicht ordnungsgemäss neu bewertet und Harry einer «minderwertigen Behandlung» ausgesetzt. Im Mai dieses Jahres wies ein hoher Richter diese Klage jedoch ab. Das Urteil besagte, dass das Entscheidungsverfahren des Komitees rechtmässig gewesen sei und Harrys «Gefühl der Ungerechtigkeit» keine Grundlage für eine erfolgreiche Berufung darstelle.