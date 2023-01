Prinz Harrys Rücktritt war keine Überraschung für Queen Elizabeth II.

Prinz Harry und Queen Elizabeth II. hatten «sehr gute Beziehung»

«Meine Grossmutter und ich hatten eine sehr gute Beziehung», sagt Harry im Gespräch mit dem Moderator Michael Strahan (51), das am Montag in der Sendung «Good Morning America» des US-Networks ABC ausgestrahlt wurde. «Es war nie für irgendjemanden eine Überraschung, am wenigsten für sie. Sie wusste, was vor sich ging. Sie wusste, wie hart es war. Sie hat nie zu mir gesagt, dass sie wütend sei.» Prinz Harry denke, dass die Königin hingegen traurig darüber gewesen sei, dass es soweit kam.