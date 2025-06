Prinz Joachim gibt seltenes Interview über sein neues Leben in den USA

«Eine gut investierte Zeit»

Seine zwei Teenager–Kinder mussten für Papas neuen Job die Schule wechseln. «Die USA sind ein Land der unbegrenzten Möglichkeiten, und auch für unsere Kinder ist es super spannend, hier zur Schule zu gehen. Sie werden dort richtig gefordert», berichtet er und ist sicher, dass Henrik und Athena ihm dafür eines Tages danken werden. Bevor es ihn nach Washington DC verschlagen hatte, lebte die Familie vier Jahre lang in Frankreich. Hier absolvierte Prinz Joachim als erster dänischer Offizier die höchste militärische Führungsausbildung Frankreichs an der École Militaire in Paris, bevor er den Posten des dänischen Verteidigungsattachés in Frankreich antrat. «Ich denke, dass die vier Jahre in Paris und die drei bis vier Jahre hier auf lange Sicht eine gut investierte Zeit (für die Kinder) sind.»