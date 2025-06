Prinz Joachim wird 56: Kehrt er bald nach Dänemark zurück?

Prinz Joachim von Dänemark, der jüngere und einzige Bruder von König Frederik X. (57) wird am 7. Juni 56 Jahre alt. Dazu gratulierte das dänische Königshaus mit einem offiziellen Foto, das Joachim in dunklem Anzug, mit Einstecktuch, roter Krawatte und ernstem Blick zeigt. Im neuen Lebensjahr stehen womöglich grosse Veränderungen für den Dänen an. Wie er in einem TV–Interview erzählt hat, könnte er sich eine baldige Rückkehr in seine Heimat vorstellen.